США продолжают стягивать силы к нефтяным месторождениям на востоке провинции Дейр-эз-Зор, сообщает военный источник ФАН в Сирии Ахмад Марзук. Соответствующий ежедневный отчет публикуется на сайте агентства.

По данным на вечер вторника, российские DRC уничтожили базу боевиков в южной части Идлиба. Вместе с этим, сирийская армия вместе с союзниками нанесли удары по расположениям исламистов на северо-западе Хамы.

В свою очередь курдские вооруженные бандформирования направили дополнительные отряды к линии соприкосновения сил с турецкими военными на севере Ракки. США также направили к к бывшей базе 113 бригады сирийской армии на востоке Дейр-эз-Зора.

Турецкие ВС в боях с курдскими боевиками потеряли два пункта в провинции Ракка.

В организации взрыва на острове Сакр в Дейр-эз-Зоре подозревается ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ).