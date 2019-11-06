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Российские ВКС уничтожили военную базу террористов в сирийском Идлибе

 Армия Сирии заняла нефтяное месторождение на северо-востоке страны

Армия Сирии заняла нефтяное месторождение на северо-востоке страны
1:58   6 Ноября 2019
Весь мир

Российские ВКС уничтожили военную базу террористов в сирийском Идлибе

Российские ВКС уничтожили военную базу террористов в сирийском Идлибе

США продолжают стягивать силы к нефтяным месторождениям на востоке провинции Дейр-эз-Зор, сообщает военный источник ФАН в Сирии Ахмад Марзук. Соответствующий ежедневный отчет публикуется на сайте агентства.

По данным на вечер вторника, российские DRC уничтожили базу боевиков в южной части Идлиба. Вместе с этим, сирийская армия вместе с союзниками нанесли удары по расположениям исламистов на северо-западе Хамы.

В свою очередь курдские вооруженные бандформирования направили дополнительные отряды к линии соприкосновения сил с турецкими военными на севере Ракки. США также направили к к бывшей базе 113 бригады сирийской армии на востоке Дейр-эз-Зора.

Турецкие ВС в боях с курдскими боевиками потеряли два пункта в провинции Ракка.

В организации взрыва на острове Сакр в Дейр-эз-Зоре подозревается ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ).

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Автор: Олег Королев
#сирия #турция #курды

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