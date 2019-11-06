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Армия Сирии заняла нефтяное месторождение на северо-востоке страны
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 Армия Сирии заняла нефтяное месторождение на северо-востоке страны

Армия Сирии заняла нефтяное месторождение на северо-востоке страны
1:18   6 Ноября 2019
Весь мир

Армия Сирии заняла нефтяное месторождение на северо-востоке страны

Армия Сирии заняла нефтяное месторождение на северо-востоке страны

Сирийская армия впервые за несколько лет заняла местоположение в окрестностях города Румейлан на северо-востоке республики. Об этом сообщает сирийская радиостанция Sham FM.

Ранее месторождение находилось под контролем курдских вооруженных бандформирований при поддержке сил международной коалиции во главе с США.

Под контролем США сейчас находятся месторождения «Аль-Омар», «Аль-Танак» и другие, находящиеся на юго-востоке страны. Пентагон уже заявил, что американская сторона планируют продолжать контролировать оккупированные районы. При этом власти США прикрываются тем, что якобы ведут борьбу с ИГ (террористическая группировка, запрещена РФ). На самом деле военные США сотрудничают с террористами, поскольку большая часть боевиков находятся в составе курдских вооруженных группировок, поддерживаемых Америкой.

Минобороны РФ ранее сообщило, что военные США незаконно вывозят из оккупированных районов Сирии нефти при поддержке курдских боевиков. Ведомство подчеркивает, что природные ресурсы находятся в собственности сирийцев, тогда как Вашингтон не имеет право заниматься так называемой «охраной» месторождений.

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Автор: Олег Королев
#сша #сирия #курды #нефть

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