Сирийская армия впервые за несколько лет заняла местоположение в окрестностях города Румейлан на северо-востоке республики. Об этом сообщает сирийская радиостанция Sham FM.

Ранее месторождение находилось под контролем курдских вооруженных бандформирований при поддержке сил международной коалиции во главе с США.

Под контролем США сейчас находятся месторождения «Аль-Омар», «Аль-Танак» и другие, находящиеся на юго-востоке страны. Пентагон уже заявил, что американская сторона планируют продолжать контролировать оккупированные районы. При этом власти США прикрываются тем, что якобы ведут борьбу с ИГ (террористическая группировка, запрещена РФ). На самом деле военные США сотрудничают с террористами, поскольку большая часть боевиков находятся в составе курдских вооруженных группировок, поддерживаемых Америкой.

Минобороны РФ ранее сообщило, что военные США незаконно вывозят из оккупированных районов Сирии нефти при поддержке курдских боевиков. Ведомство подчеркивает, что природные ресурсы находятся в собственности сирийцев, тогда как Вашингтон не имеет право заниматься так называемой «охраной» месторождений.