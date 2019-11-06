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0:56   6 Ноября 2019
Россия

Предустановка приложений поможет российским компаниям конкурировать с корпорациями - эксперт

Предустановка приложений поможет российским компаниям конкурировать с корпорациями - эксперт

Глава компании «Новые облачные технологии» Дмитрий Комиссаров прокомментировал изданию «ФедералПресс» принятый Госдумой РФ законопроект, обязывающий продавцов предустанавливать российское программное обеспечения в сложные устройства.

Нововведение начнет действовать с июля 2020 года. Список устройств пока не утвержден, однако уже ясно, что речь идет о смартфонах, компьютерах, ноутбуках, различных гаджетах, телевизорах с с функцией Smart TV. Депутаты считает, что данный проект поможет в продвижении российского ПО.

Комиссаров считает, что в первую очередь необходимо устанавливать тот софт, который будет гарантировать сохранность персональных данных россиян. В частности, должна быть возможность выбора установки российского облачного сервиса и российской отечественной поисковой системы - законопроект будет гарантировать, что российские сервисы будут установлены.

Также эксперт подчеркивает, что законопроект направлен на то, чтобы пользователям  гарантированно применять российские сервисы.

«В устройствах на «Андроиде» далеко не всегда есть Yandex, вы не можете его там по умолчанию найти, он не установлен в браузере. Если вы пользуетесь китайским телефоном, то он у вас будет с облачным сервисом, находящимся в Китае. Вы будете свои файлы и фотографии хранить там», - пояснил он.

Предустановка должна дать российским компаниям шанс донести свои приложения до пользователей, не ограничивая мировые корпорации, отмечает Комиссаров.

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Автор: Олег Королев
#госдума рф #yandex

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