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 Министр из команды Зеленского признался, что не голосовал за него на выборах президента

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Российские ВКС уничтожили военную базу террористов в сирийском Идлибе

Российские ВКС уничтожили военную базу террористов в сирийском Идлибе

 Армия Сирии заняла нефтяное месторождение на северо-востоке страны

Армия Сирии заняла нефтяное месторождение на северо-востоке страны
0:54   6 Ноября 2019
Весь мир

США крадут сирийскую нефть, пользуясь тем, что Дамаск не восстановился - эксперт

США крадут сирийскую нефть, пользуясь тем, что Дамаск не восстановился - эксперт

США пользуются случаем, дающим им возможность воровать нефть у Сирии. Такое мнение выразил «Политэксперту» профессор ФГБОУ ВО Дипломатическая академия МИД РФ, профессор кафедры дипломатии и консульской службы МГИМО Александр Вавилов.

Эксперт отмечает, что сирийские власти пока не могут как следует защитить свои свои территории, чем американская пользуется - «рвутся на горяченькое».

Профессор напоминает, что Вашингтон заявляет о том, что якобы хочет защитить весь мир от угрозы ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ), но на деле их интересует только нефть.

«Как хорошо сказал Сергей Викторович Лавров, американцы хотят защитить сирийскую нефть от сирийского народа и от самой САР», - заявил он.

Он отметил, что США хотят «отхватить кусочек», пользуясь тем, что ослабленная войной Сирия пока не может дать должного отпора.

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Автор: Олег Королев

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