Первый комитет Генассамблеи ООН одобрил три российских проекта резолюций

Комитет Генассамблеи ООН, занимающийся вопросами разоружения и международной безопасности, поддержал три российских проекта резолюции. Об этом сообщил РИА «Новости» заместитель постпреда РФ при ООН в Женеве Андрей Белоусов.

Дипломат сообщил, что первый принятый документ - о неразмещении оружия в космосе первыми, второй - практические меры по предотвращению гонки вооружений в космосе, третий - о транспаретности и доверии в космическом пространстве.

Также он пояснил, что после одобрения в первом комитете проекты резолюций будут рассмотрены в ГА ООН, которая утвердит их окончательно. Ожидается, что это случится в начале декабря.

Дипломат рассказал, что проекте резолюции «неразмещение первыми оружия в космосе» содержится настоятельный призыв ко всем странам - в особенности к тем, которые обладают потенциалом в освоении космоса. Таким государствам дается возможность выразить свою приверженность политическому обязательнству о неразмещении оружия.