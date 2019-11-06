Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Новым героем ФАН о патриотах России стал дирижер Валерий Гергиев

Новым героем ФАН о патриотах России стал дирижер Валерий Гергиев

 Путин вспомнил о незабываемых впечатлениях от работы в студенческих отрядах

Путин вспомнил о незабываемых впечатлениях от работы в студенческих отрядах
Белоруссия и РФ к 1 декабря представят «дорожные карты» по интеграции

Белоруссия и РФ к 1 декабря представят «дорожные карты» по интеграции

 Министр из команды Зеленского признался, что не голосовал за него на выборах президента

Министр из команды Зеленского признался, что не голосовал за него на выборах президента
США крадут сирийскую нефть, пользуясь тем, что Дамаск не восстановился - эксперт

США крадут сирийскую нефть, пользуясь тем, что Дамаск не восстановился - эксперт

 Первый комитет Генассамблеи ООН одобрил три российских проекта резолюций

Первый комитет Генассамблеи ООН одобрил три российских проекта резолюций
Новым героем ФАН о патриотах России стал дирижер Валерий Гергиев

Новым героем ФАН о патриотах России стал дирижер Валерий Гергиев

 Путин вспомнил о незабываемых впечатлениях от работы в студенческих отрядах

Путин вспомнил о незабываемых впечатлениях от работы в студенческих отрядах
Белоруссия и РФ к 1 декабря представят «дорожные карты» по интеграции

Белоруссия и РФ к 1 декабря представят «дорожные карты» по интеграции

 Министр из команды Зеленского признался, что не голосовал за него на выборах президента

Министр из команды Зеленского признался, что не голосовал за него на выборах президента
США крадут сирийскую нефть, пользуясь тем, что Дамаск не восстановился - эксперт

США крадут сирийскую нефть, пользуясь тем, что Дамаск не восстановился - эксперт

 Первый комитет Генассамблеи ООН одобрил три российских проекта резолюций

Первый комитет Генассамблеи ООН одобрил три российских проекта резолюций
0:28   6 Ноября 2019
Весь мир

Первый комитет Генассамблеи ООН одобрил три российских проекта резолюций

Первый комитет Генассамблеи ООН одобрил три российских проекта резолюций

Комитет Генассамблеи ООН, занимающийся вопросами разоружения и международной безопасности, поддержал три российских проекта резолюции. Об этом сообщил РИА «Новости» заместитель постпреда РФ при ООН в Женеве Андрей Белоусов.

Дипломат сообщил, что первый принятый документ - о неразмещении оружия в космосе первыми, второй - практические меры по предотвращению гонки вооружений в космосе, третий - о транспаретности и доверии в космическом пространстве.

Также он пояснил, что после одобрения в первом комитете проекты резолюций будут рассмотрены в ГА ООН, которая утвердит их окончательно. Ожидается, что это случится в начале декабря.

Дипломат рассказал, что проекте резолюции «неразмещение первыми оружия в космосе» содержится настоятельный призыв ко всем странам - в особенности к тем, которые обладают потенциалом в освоении космоса. Таким государствам дается возможность выразить свою приверженность политическому обязательнству о неразмещении оружия.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#космос #генассамблея оон

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...