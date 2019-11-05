Новым героем ФАН о патриотах России стал дирижер Валерий Гергиев
Дирижер Валерий Гергиев – народный артист и почетный гражданин России – недавно получил премию российского Министерства обороны в области культуры и искусства за то, что дает концерты для военнослужащих, находящихся в горячих точках.
Об этом во вторник пишет Федеральное агентство новостей (ФАН) в своей рубрике «Образы российского патриотизма», отмечая, что символом настоящего патриотизма является концерт, который Гергиев дал в 2016 году в освобожденной от террористов древней Пальмире.
Валерия Гергиева и труппу Мариинского театра очень хорошо знают в российских военных гарнизонах, так как они регулярно ездят с концертами, выступая от Камчатки до Калининграда, а также выезжая за рубеж.
За концерт в Пальмире оркестр с дирижером во главе был награжден медалями «За освобождение Пальмиры».
Премию Минобороны Гергиеву вручил первый замминистра обороны Руслан Цаликов.
«Как патриот и сподвижник Вооруженных сил он всегда бывает с нами в горячих точках. Все мы помним вызывавший волнение и дрожь концерт в Пальмире. А я могу напомнить вам Цхинвал и еще много-много других случаев», - заявил Цаликов, подчеркнув, что Гергиев, как музыкант, в представлении не нуждается.