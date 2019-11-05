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Большинство американцев считает мнимую ликвидацию аль-Багдади заслугой Трампа

Большинство американцев считает мнимую ликвидацию аль-Багдади заслугой Трампа

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22:43   5 Ноября 2019
Весь мир

Большинство американцев считает мнимую ликвидацию аль-Багдади заслугой Трампа

Большинство американцев считает мнимую ликвидацию аль-Багдади заслугой Трампа

Якобы имевшая место в конце октября ликвидация американскими вооруженными силами лидера запрещенной в РФ террористической группировки ИГ* Абу Бакра аль-Багдади, по мнению большинства жителей США, является заслугой президента страны Дональда Трампа.

Об этом во вторник сообщил американский телеканал ABC, приводя результаты опроса, проведенного совместно с изданием The Washington Post.

В частности, телеканал сообщил, что около 54% участников опроса выразили мнение, что за смерть аль-Багдади благодарить надо именно Трампа. При этом после ликвидации лидера террористической группировки Аль-Каида** (также запрещенной в России) Усамы бен Ладена в 2011 году, признательность к экс-президенту США Бараку Обаме испытывали 76% американцев.

Большинство американцев считает мнимую ликвидацию аль-Багдади заслугой Трампа

Напомним, после того как Вашингтон 27 октября сообщил о том, что лидер террористической группировки ИГ* Абу Бакр аль-Багдади якобы был уничтожен в результате американской спецоперации в сирийской провинции Идлиб, никаких доказательств этому предоставлено не было. По словам главы службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, американская сторона не предоставила российским коллегам генетическим материал, который бы на 100% подтвердил ликвидацию аль-Багдади.

Политологи, востоковеды и военные эксперты отмечают множество нестыковок в озвученной президентом США Дональдом Трампом версии ликвидации главаря международной террористической организации. При этом высказывается мнение, что подобными заявлениями Трамп пытается набрать политические очки в преддверии президентской избирательной компании 2020 года, в ходе которой он планирует переизбраться на пост главы Белого дома.

* - Большинство американцев считает мнимую ликвидацию аль-Багдади заслугой Трампа

** - Большинство американцев считает мнимую ликвидацию аль-Багдади заслугой Трампа

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Автор: Александр Люблинский
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