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21:28   5 Ноября 2019
Россия

Путин предложил заменить «Википедию» российским аналогом

Путин предложил заменить «Википедию» российским аналогом

Российский лидер Владимир Путин предложил заменить «Википедию» в РФ новой Большой российской энциклопедией в электронном виде. Об этом глава государства рассказал на заседании Совета по русскому языку в Кремле.

В августе 2016 года Александр Вислый, занимавший тогда пост гендиректора Российской национальной библиотеки (РНБ), заявил о создании отечественного интернет-портала, который может стать конкурентом «Википедии»,

«Вот это будет, во всяком случае, достоверная информация, в хорошей современной форме предложенная», — объяснил Путин свое предложение.

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Автор: Арсений Аскольский
#путин #википедия

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