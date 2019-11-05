Путин предложил заменить «Википедию» российским аналогом

Российский лидер Владимир Путин предложил заменить «Википедию» в РФ новой Большой российской энциклопедией в электронном виде. Об этом глава государства рассказал на заседании Совета по русскому языку в Кремле.

В августе 2016 года Александр Вислый, занимавший тогда пост гендиректора Российской национальной библиотеки (РНБ), заявил о создании отечественного интернет-портала, который может стать конкурентом «Википедии»,