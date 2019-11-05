Путин вспомнил о незабываемых впечатлениях от работы в студенческих отрядах

Президент России Владимир Путин на прошедшей во вторник встрече с активистами движения студенческих отрядов заявил, что это движение всегда подставляло плечо государству, работая порой в очень сложных условиях, и всегда справлялось с поставленными задачами.

«Как в прежние времена, так и сейчас ребята работают практически во всех отраслях: и в промышленности, и в сельском хозяйстве, в строительстве, в сфере услуг. Работают достаточно эффективно на очень интересных, важных направлениях», - отметил президент

По словам главы государства, ему неизвестны случаи, когда студенческие отряды не смогли бы выполнить взятые на себя обязательства, хотя, возможно, такое и случалось.

При этом Путин отметил, что для студентов подобная работа всегда была привлекательна возможностью заработать.

«Без этой мотивации и в прежние времена не интересно было работать, да и сегодня скучновато, хотя сам по себе факт участия в стройке, в работах, в пребывании в одной компании, объединенной общим делом, - это всегда приятно и настраивает на рабочий лад», - добавил он.

Также президент напомнил о незабываемых впечатлениях, которые всегда оставляет работа в студенческих отрядах. По его словам, он это знает и по собственному опыту и по опыту друзей, и надеется, что у нынешнего поколения студентов все происходит также.

Путин пожелал движению студенческих отрядов развития и выразил уверенность в том, что оно и впредь будет выполнять поставленные задачи, а сами студенты будут получать от работы удовольствие, получая при этом жизненный опыт и дополнительную квалификацию.