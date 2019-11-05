Путин раскритиковал главу Минобрнауки за систему распределения бюджетных мест в вузах

Российский лидер Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования РФ Михаила Котюкова за непонятную систему распределения бюджетных мест в вузах. По словам главы государства, ведомство основывается на статистических данных и не понимает, что происходит в жизни.

На заседании Совета по русскому языку в Кремле Путин попросил министра прокомментировать данные, что последние три года в магистратуре Воронежского университета на филологическом факультете есть шесть бюджетных мест, но группа магистров, по требованию ведомства, не может быть меньше 12 человек.

В ответ Котюков заявил, что в ведомстве в данном случае «основываются на тех статистических данных, которые уже есть за прошлые три года».

«Посмотрите, что реально в жизни происходит. Я понимаю, министерство федеральное, оно должно руководствоваться большими данными, цифрами, но надо всё-таки смотреть, что происходит в жизни реально», — заявил Путин.

Президент поручил министру высшего образования «навести порядок» и доложить об изменениях в методике.