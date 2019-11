Госдеп не раскрыл планы Помпео об обсуждении в Германии «Северного потока-2»

Государственный департамент не комментирует, будет ли госсекретарь США Майк Помпео обсуждать в ходе визита в Германию 6–8 ноября «Северный поток-2». Об этом сообщил высокопоставленный представитель американского внешнеполитического ведомства.

По его словам, позиция Вашингтона по вопросу о магистральном газопроводе между РФ и Германией, проходящем по дну Балтийского моря, не менялась. США выступают за энергобезопасность союзников и партнеров, а трубопровод ей противоречит. «Северный поток-2» якобы делает европейские страны и партнеров США более зависимыми от единственного источника энергии.

Ранее Дания согласилась на строительство газопровода и это согласие стало последним необходимым разрешением для прокладки «Северного потока-2».

