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Госдеп не раскрыл планы Помпео об обсуждении в Германии «Северного потока-2»

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20:30   5 Ноября 2019
Весь мир

Госдеп не раскрыл планы Помпео об обсуждении в Германии «Северного потока-2»

Госдеп не раскрыл планы Помпео об обсуждении в Германии «Северного потока-2»

Государственный департамент не комментирует, будет ли госсекретарь США Майк Помпео обсуждать в ходе визита в Германию 6–8 ноября «Северный поток-2». Об этом сообщил высокопоставленный представитель американского внешнеполитического ведомства.

По его словам, позиция Вашингтона по вопросу о магистральном газопроводе между РФ и Германией, проходящем по дну Балтийского моря, не менялась. США выступают за энергобезопасность союзников и партнеров, а трубопровод ей противоречит. «Северный поток-2» якобы делает европейские страны и партнеров США более зависимыми от единственного источника энергии.

«Это не чисто коммерческий проект, а политический инструмент», — заявили в Госдепе.

Ранее Дания согласилась на строительство газопровода и это согласие стало последним необходимым разрешением для прокладки «Северного потока-2».

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Автор: Анатолий Кубарев
#германия #госдеп #северный поток-2 #помпео

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