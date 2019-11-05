Коллективное письмо в защиту Ассанжа обнародовали в Бельгии

Группа бельгийских журналистов и преподавателей подписалась под обнародованным во вторник, 5 ноября, в прессе открытым обращением в защиту Джулиана Ассанжа, в котором они призвали освободить основателя Wikileaks и не допустить его передачи США. Автор обращения — журналистка Орор Ван Опсталь​​​. Подписались 28 человек, среди них университетские преподаватели писатели.

«В тот момент, когда я пишу эти строки, Джулиан Ассанж угасает», — говорится в обращении.

Действительно, ранее правозащитника Крейга Мюррея ужаснуло умственное и физическое состояние Ассанжа.Основатель Wikileaks «потерял с начала заключения в британской тюрьме 15 килограммов, хромает и преждевременно состарился», поэтому случай Ассанжа поднимает фундаментальный вопрос международного права.

«Ассанж — гражданин Австралии, а не США. Он не совершал никаких преступлений в этой стране. Он разглашал конфиденциальную, но переданную другими информацию, а не крал ее», — говорится в публикации в газете La Libre.

Отсутствие реакции со стороны союзных правительств США, в первую очередь Великобритании и Австралии, иллюстрирует крайнюю степень подчинения Лондона и Канберра. Подписавшие коллективное письмо потребовали не только немедленно освободить Ассанжа, но и вернуть его в семью в Австралии».