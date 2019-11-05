Россиянам не хватает бакалавриата для обучения гуманитарным специальностям

Бакалавриат — незаконченное высшее образование. Так считает министр просвещения Ольга Васильева. По ее словам, бакалавриата недостаточно для обучения гуманитарным специальностям.

«Я считаю, что на педагогические специальности нужно возвращать специалитет, особенно гуманитарного цикла», — добавила Васильева на заседании Совета по русскому языку​​​.

Школьным учителям бакалавриата все-таки недостаточно. Бакалавру с русским языком и литературой найти место в школе очень сложно. Даже в администрацию президента не на все должности трудоустроят с бакалавриатом, резюмировала Васильева.

Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков добавил, что современные технологии позволяют за четыре года подготовить специалистов, которые закроют основной объем работы в школе. По его словам, нужно больше практики. Ведомство совместно с министерством просвещения подготовило соответствующие законодательные инициативы и передало в Государственную думу.