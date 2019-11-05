Россиянам не хватает бакалавриата для обучения гуманитарным специальностям
Бакалавриат — незаконченное высшее образование. Так считает министр просвещения Ольга Васильева. По ее словам, бакалавриата недостаточно для обучения гуманитарным специальностям.
«Я считаю, что на педагогические специальности нужно возвращать специалитет, особенно гуманитарного цикла», — добавила Васильева на заседании Совета по русскому языку.
Школьным учителям бакалавриата все-таки недостаточно. Бакалавру с русским языком и литературой найти место в школе очень сложно. Даже в администрацию президента не на все должности трудоустроят с бакалавриатом, резюмировала Васильева.
Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков добавил, что современные технологии позволяют за четыре года подготовить специалистов, которые закроют основной объем работы в школе. По его словам, нужно больше практики. Ведомство совместно с министерством просвещения подготовило соответствующие законодательные инициативы и передало в Государственную думу.
«Предлагаем допускать до работы в школе специалистов, которые не имеют напрямую педагогического образования», — уточнил Михаил Котюков.
#Кремль Заседание Совета при Президенте по русскому языку: поддержка и популяризация русского языка и литературы за рубежом https://t.co/8AlZv9IGW5 pic.twitter.com/JJUNHmdzh1— Президент России (@KremlinRussia) 5 ноября 2019 г.