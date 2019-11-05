Дебиловатый адвокат разрушил легенду Навального о «пожертвованиях» ФБК

Министерство юстиции России внесло ФБК, который основал блогер Алексей Навальный, в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Следователи уже ведут расследование по делу об отмывании денег в фонде. Басманный суд Москвы наложил арест на счета ФБК.

Журналистка Леся Рябцева считает, что ФБК превратился в орган по отмыванию денег и в агентство по производству контента. По ее словам, юристы Навального только выпускают видеоролики и «пишут текстики в соцсети» вместо реальной борьбы с коррупцией.

Рябцева призвала несогласный с решением Минюста ФБК доказать, что организация никогда не получала денег от иностранных спонсоров, пишет RT.

«Не прячьтесь за юридическими закорючками — давайте по чесноку. Если нет и вам нечего скрывать, так докажите: откройте все свои доходы и траты, сметы и отчёты. Так, как делают ваши коллеги из других фондов», — подчеркнула она.

Сотрудники Фонда борьбы с коррупцией выбирают «тактику юления», отметила Рябцева, и «приплетают какие-то флешки с биткоинами». Она удивлена, что после всех консультаций от американских политтехнологов Навальный так и не научился «отыгрывать свои же косяки.

«Нет, все-таки откуда появилась история про флешку, зачем её было вообще упоминать? Есть гипотеза, что она на самом деле была, но дебиловатый адвокат, который не выиграл ни одного дела, но просто браток и дружок Жданова ещё с университетских времён, реально ляпнул не то», — недоумевает Рябцева.

Напомним, ФБК попал в поле зрения следственных органов после появления информации об отмывании в организации миллиарда рублей. В конечном итоге «сумма претензий» снизилась до 75 миллионов рублей. Работники ФБК отказываются сознаваться в преступлениях и систематически заявляют, что живут исключительно на донаты россиян.

Адвокат юриста ФБК Вячеслава Гимади Владимир Воронин заявил, что к сотрудникам фонда пришел некий аноним, который вручил им флешку с данными, позволяющими получить доступ к биткоинам примерно на 75 миллионов рублей. После чего деньги якобы были заведены на счета сотрудников ФБК, а затем и на сам фонд. По оставленным на носителе данным невозможно определить происхождение криптовалюты. Эксперты неоднократно отмечали странность ситуации, ставя под сомнения слова соратников Навального.