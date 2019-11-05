Путин уверен в вечном интересе иностранцев к музыке Чайковского

Иностранцы могут охладеть к творчеству Александра Пушкина и Льва Толстого, если пропадет интерес к России, но музыку Петра Чайковского «слушать будут всегда». Об этом заявил во вторник, 5 ноября, российский лидер Владимир Путин на заседании Совета по русскому языку.

По его словам, возрождается интерес к стране — возрождается интерес к языку. Если государство «ничтожное, маленькое, невлиятельное, никому не нужное, тогда интерес к языку пропадет».

«Будут как в музей ходить, смотреть, кто такой Пушкин, кто такой Толстой. Интерес и к этому в конце концов пропадет, уверяю вас, как для нас это не было бы печально. Музыку Чайковского, конечно, слушать будут всегда, надеюсь», — добавил президент.

Путин объяснил, когда пропадает интерес к стране, как к деятельному участнику международного общения, тогда сразу же теряется интерес к культуре и к языку. В основе интереса к стране лежит, конечно, экономика. Президент назвал это очевидным фактом.