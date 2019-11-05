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19:55   5 Ноября 2019
Россия

Рябцева назвала Соболь «животным с микрофоном» после ее визга на слушаниях бюджета Москвы

Рябцева назвала Соболь «животным с микрофоном» после ее визга на слушаниях бюджета Москвы

Юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь попыталась устроить скандал в Общественной палате Москвы в ходе слушания по бюджету столицы на 2020-2022 года. Однако своим участием она окончательно дискредитировала себя, лишившись всех шансов попасть в политику, пишет Федеральное агентство новостей

Как сообщает агентство, главным «рычагом» Соболь стала тема социальной сферы. По ее словам, траты на социалку якобы упали с 38% до 29%. Соратница скандалиста Навального по привычке начала обвинять во всем власти. После того, как у нее истекло время на вопрос (дается минута), у нее отобрали микрофон. Однако девушка не растерялась и продолжила речь, при этом вопрос ее был простым и в пояснениях не нуждался. 

По мнению руководителя департамента финансов Москвы Елены Зяббаровой, Соболь сильно занизила реальную цифру. Речь идет не о 29%, а о 53%. Получается, что она намеренно или по незнанию не включила в социальные расходы траты на соцобслуживание и соцобеспечение, отмечают авторы Telegram-каналов. 

Соболь

Однако Соболь все равно осталась недовольна ответом министра. Юрист считает, что у нее забрали микрофон из-за того, что она упомянула спикера Мосгордумы Алексея Шапошникова. Активиста решила не упоминать о превышении регламента и ответе Зяббаровой по поводу реальных расходов на соцсферу. 

Многие москвичи, присутствовавшие на мероприятии, в том числе журналисты и блогеры, возмутились тем, что Соболь провоцирует конфликты и занимается популизмом. Большая часть горожан пришла на слушания подготовленной, многие люди хотели задать свои вопросы. Однако Соболь отняла у других людей возможность выступить. В нарушении регламента активистку обвинила журналиста Леся Рябцева, иронично назвав это «трюком животного с микрофоном». 

Журналист Сергей Минаев, в свою очередь, высмеял умение юриста ФБК «складывать зеленое с квадратным» и манипулировать тезисами. Он также заявил, что она очень криклива и напориста. Бывший коллега активистки Виталий Серуканов также заявил, что если Соболь будет придерживаться прежней тактики, она может и не дождаться следующих выборов. 

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Автор: Олег Королев
#россия #политика #общество #соболь

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