Владелец винного бара из Грузии усомнился в росте экспорта вина в РФ

Винный евангелист и хозяин винного бара в Тбилиси Лазо Лазарешвили выразил сомнение в росте экспорта грузинских вин в Россию. По его словам, в страну в основном поставляются вина из масс-маркета.

«Я видел, что представлено на российских прилавках: о росте говорить не приходится. Я смог обнаружить только три грузинские компании, это были вина масс-маркета», — отметил он.

В беседе с News.ru Лазарешвили напомнил о недавнем обострении политических отношений между Россией и Грузией. Оно также могло негативно сказаться на объеме экспорта, считает эксперт.

Ранее Национальное агентство вина Грузии опубликовало данные, по которым страна экспортировала в Россию 47 миллионов бутылок вина в период с января по октябрь текущего года, что на 11% выше показателей за такой же период 2018 года. Отмечалось, что РФ остается главным импортером грузинских вин.

Напомним, отношения между Москвой и Тбилиси ухудшились после того, как в столице Грузии прошли массовые протесты против визита депутатов из России, принимающих участие в международной конференции на тему православия. Акции протеста длились весь июнь.

В июле президент РФ Владимир Путин выпустил запрет на авиасообщение с Грузией. Туроператорам рекомендовали не продавать туры в Грузию. Президент страны Саломе Зурабишвили заявила, что Тбилиси необходимо налаживать отношения с Москвой.