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 Центр сбыта российского зерна в Тартусе выведет РФ на ближневосточный рынок

Центр сбыта российского зерна в Тартусе выведет РФ на ближневосточный рынок
19:02   5 Ноября 2019
Сирия

Центр сбыта российского зерна в Тартусе выведет РФ на ближневосточный рынок

Центр сбыта российского зерна в Тартусе выведет РФ на ближневосточный рынок

Экономические связи не коснутся определенных городов, ведь в данном случае речь идет о полноценном канале между РФ и Сирией. Об этом в комментарии «ПолитРоссии» заявил президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский.

В ближайшее время в порту Тартуса могут создать особую экономическую зону, которая простимулирует развитие грузовых перевозок между регионом и РФ. Одним из важнейших направлений для взаимодействия между Россией и Сирией может стать импорт зерновых. При этом важно понимать, что экономические связи не коснутся определенных городов, предполагается полноценный канал между двумя странами.

В январе 2019 года Тартус посетила российская делегация. Именно тогда власти провинции и руководство Севастополя подписали соглашение о сотрудничестве, в соответствии с которым запланировали совместную работу в сфере высшего образования, грузовых поставок и культурного сотрудничества.

«Говоря о зерне в контексте Севастополя, нужно понимать, что там зерновые, конечно, не выращиваются. У региона другая экономическая задача», — сказал Евгений Сатановский.

По его словам, в данном случае Севастополь — площадка для диалога, которая свяжет с Сирией остальные российские регионы. Аналогичная ситуация с Тартусом.

«Он даст нам выход на весь сирийский и даже ближневосточный рынок», — резюмировал Евгений Сатановский.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #сирия #зерно #тартус

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