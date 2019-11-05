Центр сбыта российского зерна в Тартусе выведет РФ на ближневосточный рынок

Экономические связи не коснутся определенных городов, ведь в данном случае речь идет о полноценном канале между РФ и Сирией. Об этом в комментарии «ПолитРоссии» заявил президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский.

В ближайшее время в порту Тартуса могут создать особую экономическую зону, которая простимулирует развитие грузовых перевозок между регионом и РФ. Одним из важнейших направлений для взаимодействия между Россией и Сирией может стать импорт зерновых. При этом важно понимать, что экономические связи не коснутся определенных городов, предполагается полноценный канал между двумя странами.

В январе 2019 года Тартус посетила российская делегация. Именно тогда власти провинции и руководство Севастополя подписали соглашение о сотрудничестве, в соответствии с которым запланировали совместную работу в сфере высшего образования, грузовых поставок и культурного сотрудничества.

«Говоря о зерне в контексте Севастополя, нужно понимать, что там зерновые, конечно, не выращиваются. У региона другая экономическая задача», — сказал Евгений Сатановский.

По его словам, в данном случае Севастополь — площадка для диалога, которая свяжет с Сирией остальные российские регионы. Аналогичная ситуация с Тартусом.