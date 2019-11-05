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19:06   5 Ноября 2019
Россия

Росгвардия просит разрешение сбивать дроны оружием

Росгвардия просит разрешение сбивать дроны оружием

Росгвардия планирует добиться права сбивать беспилотники над охраняемыми объектами, используя огнестрельное оружие и боевую технику из-за высокой цены специальных средств для борьбы с БПЛА. Об этом во вторник, 5 ноября, сообщает РИА Новости, ссылаясь на замдиректора Росгвардии, генерал-полковника Олега Борукаева. 

Сегодня в ходе круглого стола на тему «Незаконное использование беспилотных летательных аппаратов и обеспечение национальной безопасности», который проходил в Госдуме, Борукаев выступил с инициативой по борьбе с беспилотниками.

«Применение оружия и боевой техники это то, что разрешается законом, является выходом из этого положения, для того чтобы не обременять наши бюджеты», — сказал он. 

По словам генерала, стоимость спецкомплексов для борьбы с БПЛА начинается от 150 тысяч рублей. При этом отдельные системы защиты обходятся в 200 миллионов рублей. При этом учитывая, что дроны постоянно развиваются, цена будет только расти. Эксперт уверен, что такая сумма будет неподъемной для федеральных органов исполнительной власти. 

Кроме этого, сейчас появляются дроны, которые не восприимчивы к техническим средствам противодействия, напомнил Борукаев. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #росгвардия #общество #дроны

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