Шойгу вручил орден Жукова Военному университету Минобороны

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу вручил Военному университету орден Жукова. Церемония прошла в рамках мероприятия, посвященного столетию со дня образования этого вуза.

Министр пожелал ветеранам «здоровья, здоровья и еще раз здоровья» и поблагодарил их.

«Нынешнее поколение руководителей университета постарается сохранить все то, что было сделано вами», — подчеркнул Шойгу

Глава военного ведомства напомнил, что за свою историю Военный университет с вузами-правопреемниками обучили более 230 тысяч специалистов. По его словам, более 70% нынешних преподавателей университета проходили службу в Сирии, «причем не только переводчиками».

Шойгу добавил, что более 700 генералов и адмиралов, 300 Героев СССР и 15 Героев РФ, пять Героев Социалистического труда — это заслуги университета.