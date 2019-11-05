Как необычные таджики овладели маршрутками, а россияне растеряли толерантность

Среди коренного населения России показатель мигрантофобии вырос до 70 процентов. Такими неутешительными данными поделился в своем докладе председатель Комиссии по миграции и социально-культурной адаптации иностранных граждан Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Асламбек Паскачев, передает корреспондент «Политики сегодня».

«Проблема миграции не нова. Начиная с древнейших времен, когда из пещеры в пещеру мигрировали. Сегодня логистика стала проще. Полтора миллиарда человек в мире являются мигрантами. Более 250 миллионов являются трудовыми мигрантами. В нашей стране порядка 10-11 миллионов», — привел статистику Паскачев.

Миграция вышла на такой уровень, когда пренебрегать проблемами, связанными с притоком иностранцев, Россия не может, пришли к выводу участники научно-практической конференции в Российском государственном гуманитарном университете, которая состоялась 5 ноября. Стране нужен системный подход.

Программа возвращения соотечественников по большому счету идет на спад, констатировал Паскачев. Если раньше это было порядка семи миллионов, то сейчас меньше 200 тысяч человек в год. Госпрограмма работает в РФ с 2007 года. В рамках ее реализации в РФ граждане переселяются преимущественно из стран бывшего СССР, однако есть соотечественники, вернувшиеся из далеких стран. Например, старообрядцы, поселившиеся на Дальнем Востоке, оставив Южную Америку.

Говоря о масштабных угрозах, Паскачев заверил, что прямой связи между миграцией и терроризмом нет. Но при массовых миграциях риски возрастают. Цель террористов не количество жертв, а нагнетание страха, напомнил он. Впрочем, спецслужбы не дремлют. За последний год в России пресечены более 30 преступлений террористического характера.

«В экспертной среде постоянно звучит тезис, что совсем пресечь поток трудовых мигрантов нельзя и ни к чему, однако необходимо формировать организованный набор», — заметил докладчик.

Президент экспертного совета Союза экспертов и консультантов в сфере трудовой миграции Международный альянс «Трудовая миграция» Николай Курдюмов напомнил, что организованная трудовая миграция отличается от обычного потока нелегалов наличием конкретного работодателя, официального статуса, как по пребыванию, так и по праву на трудовую деятельность и готовности адаптироваться в обществе.

«Те посредники, которые работают с трудовыми мигрантами, агитируют их на теневую работу. Ну зачем тебе платить в год две зарплаты? А патент в Москве — это две зарплаты в год. Молодежь, которая из Узбекистана приезжает, как правило не знает русский язык, не имеет того потенциала, который имели их отцы и деды», — посетовал он.

Заведующий кафедры демографии Высшей школы современных социальных наук МГУ Владимир Ионцев в этом году успел поучаствовать в шести конференциях, посвященных мигрантам. У эксперта неутешительный прогноз: трудоспособное население в России уменьшается на миллион в год и такая тенденция продлится до 2030 года.

«Все развитые страны мира решают свои демографические проблемы в том числе с помощью мигрантов. Статус беженца достаточно дорогое удовольствие. Немцы платят 40 процентов налогов, из этих 40 чуть ли не половина идет на содержание мигрантов», — говорит Ионцев.

В России ситуация иная. Эксперт убежден, что стране мигранты по-прежнему необходимы. Решать проблемы Дальнего Востока и Севера.

«Вот бы туда отправить наших мигрантов», — задумался спикер.

Председатель Общественного совета при ФМС России Владимир Волох высказался за создание одного ведомства, которое отвечало бы за все виды миграции.

«Не самый хороший вариант, когда вопросы адаптации решает Федеральное агентство по национальной безопасности, за оргнабор отвечает Роструд», — заметил он.

Ежегодно в мире миллион человек умирает от голода, а три миллиона от обжорства, привел неутешительную статистику доктор политических наук и профессор Университета Нархоз (Казахстан) Адиль Джунусов. Как напомнил профессор, вирусы и бактерии остаются главной движущей силой переселения народов. От разных инфекционных заболеваний на планете умерло свыше 300 миллионов человек.

«Все глобальные потрясения в 21 веке будут касаться и миграционных процессов и экологии», — говорит профессор.

Остро проблема рабочих рук ощущается на родине эксперта, где проживают примерно шесть человек на квадратный километр. В девятой по площади стране на планете:

«Чтобы освоить все месторождения, нам нужны мигранты, которые будут осваивать эти бесконечные просторы Казахстана. Первая самая приоритетные задача — это привлечение этнических казахов, которые живут за рубежом. Проблема миграции должна решаться на уровне лидеров государств. Любой мигрант, который приезжает в чужую страну, он труслив. Будем относиться к мигрантам, как к своим братьям, потому что все мы жители планеты Земля».

Что касается проблемы рабочих рук в двух российских столицах, то профессор кафедры международных политических процессов СПбГУ Валерий Ачкасов уверен, что жители Москвы и Петербурга иностранцев не жалуют. Считают, что мигранты не нужны.

«Большинство мигрантов ориентируются на временную работу, 16 процентов тех, кто готовы насовсем остаться в нашей стране. В СПб медленно, но верно число оформленных патентов падает. Они ориентируются на работу, которая трудна, плохо оплачивается. Это имеет парадоксально позитивное следствие — в городах нет мигрантских гетто», — уверен профессор.

В тоже время в Петербург мигранты приезжают со знанием законодательных лазеек, не рассчитывая трудиться в правовом поле. Информация о «серой зоне» распространяется через землячества и социальные сети.

«В Петербурге большинство водителей маршруток не просто таджики, а таджики-кулябцы, — привел пример профессор. — У нас уже имеет место начало формирование так называемых этноклассов. Родители отмечают, что довольно часто дети сталкиваются с не толерантым отношением сверстников. Второе и третье поколение мигрантов острее, чем их родители, переживают социальное отторжение. Уже второе поколение мигрантов будет отвергать дискриминацию».

По данным ООН, в России находятся почти 12 миллионов приезжих — 8% от населения страны. Среди стран-поставщиков рабочей силы лидируют Узбекистан, Таджикистан и Киргизия.