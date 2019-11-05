Путин призвал создавать в регионах условия для молодежи

Российский лидер Владимир Путин призвал создавать в регионах страны такие условия, чтобы молодежь не уезжала оттуда в большие города, в том числе в столицу. Об этом он заявил во вторник, 5 ноября, сообщает ТАСС.

Сегодня в ходе заседания Совета по русскому языку проректор МГУ Татьяна Кортава заявила, что общими усилиями можно «навострить уши многих молодых людей на русский язык».

«Чтобы они вспомнили слова Маяковского: товарищи юноши, взгляд — на Москву, на русский вострите уши», — сказала она.

При этом глава российского государства подчеркнул, что все не должны ехать в Москву. Лучше создавать на местах условия, чтобы люди захотели там остаться, сказал с улыбкой президент.