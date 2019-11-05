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18:41   5 Ноября 2019
Россия

Путин призвал создавать в регионах условия для молодежи

Путин призвал создавать в регионах условия для молодежи

Российский лидер Владимир Путин призвал создавать в регионах страны такие условия, чтобы молодежь не уезжала оттуда в большие города, в том числе в столицу. Об этом он заявил во вторник, 5 ноября, сообщает ТАСС. 

Сегодня в ходе заседания Совета по русскому языку проректор МГУ Татьяна Кортава заявила, что общими усилиями можно «навострить уши многих молодых людей на русский язык». 

«Чтобы они вспомнили слова Маяковского: товарищи юноши, взгляд — на Москву, на русский вострите уши», — сказала она.

При этом глава российского государства подчеркнул, что все не должны ехать в Москву. Лучше создавать на местах условия, чтобы люди захотели там остаться, сказал с улыбкой президент. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #политика #общество

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