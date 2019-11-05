Путин назвал разделение региональной и муниципальной власти «слишком рьяным»

Президент России Владимир Путин назвал решение о разделении региональной и муниципальной власти и его выполнение «слишком рьяным». Об этом он заявил в ходе заседания Совета по русскому языку.

По словам президента РФ, муниципальный уровень власти по закону отделен от государства, поэтому Россия «слишком рьяно» принялась за исполнение международных норм, которые заложили в Конституцию РФ. Как отметил Путин, фактически получается, что первичный уровень здравоохранения в деревнях и селах отрезан от краевого и федерального. Аналогичная ситуация происходит в сфере образования, отмечает президент.

Кроме того, российский лидер отметил, что муниципалитеты и государство должны уделять внимание обеспечению школами и созданию условий для деятельности преподавателей. Президент считает, что необходимо и дальше работать над повышением зарплат, а также вносить коррективы в законодательство, чтобы обеспечивать людей жильем при поддержке властей регионов и федерального бюджета.

«Необходимо вносить коррективы, чтобы и региональные органы власти, и федеральные эту программу поддерживали и сделали бы ее такой действенной», — резюмировал глава государства.

По мнению Путина, в этом вопросе главное, чтобы на муниципальном уровне решенный федеральными властями вопрос не ушел на дно.