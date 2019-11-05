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18:30   5 Ноября 2019
Россия

Путин призвал продолжить работу по повышению зарплат учителей, но не допускать перекосов

Путин призвал продолжить работу по повышению зарплат учителей, но не допускать перекосов

Президент России Владимир Путин выразил мнение, что средний уровень зарплат по экономике региона может быть недостаточным для оплаты труда учителей, однако предостерег от перекосов. Об этом он заявил на заседании Совета по русскому языку.

Путин подчеркнул, что с трудом несколько лет назад убедил своих коллег, что преподаватель школы должен получать среднюю зарплату по экономике региона. Так он ответил писателю Борису Екимову, сетовавшему на низкие зарплаты в деревенских школах.

«Я настоял, чтобы было именно так.  Может быть и этого не достаточно, не может быть, а точно», - сказал глава государства.

Путин подчеркнул необходимость двигаться дальше, но уровень зарплаты не должен иметь перекосов. Все должно быть сбалансировано, отметил он. Президент также высказался за значительное увеличение количества мест в школах. Это потребует и большего числа учителей, которым нужно предоставить и жилье, и больший уровень зарплаты.

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Автор: Арсений Аскольский
#путин #зарплата #учителя

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