Более миллиона новых мест в общеобразовательных организациях создадут в РФ
Национальный проект «Образование» предусматривает более 780 миллиардов рублей, из которых 65 процентов поступают в регионы через межбюджетные трансферты. Более миллиона новых мест создадут в общеобразовательных организациях РФ. Об этом заявила заместитель министра просвещения Марина Ракова на заседании в Совете Федерации.
По ее словам, создадут новые места силами муниципалитетов. За весь период из восьми источников финансирования этого мероприятия Минпросвещения создаст свыше миллиона новых мест в общеобразовательных организациях. Однако при взаимодействии с регионами возникают две большие проблемы.
«Коллеги, к сожалению, не в состоянии работать с количественными методами», — добавила Марина Ракова.
Сейчас Минпросвещения опирается на информацию муниципалитетов, которые не отвечают за качество предоставляемых данных. Вторая проблема — закупочные процедуры. Ведомство порекомендовало субъектам цифровизовать закупки и проводить их в единый день.
#ПРЯМАЯТРАНСЛЯЦИЯ Заседание Совета по местному самоуправлению на тему «Об участии органов местного самоуправления в реализации национальных проектов»@ru_minfin @MinistryEconomy @minstroyRFhttps://t.co/514syLm9fT— Совет Федерации (@SovFedInfo) 5 ноября 2019 г.