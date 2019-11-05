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18:24   5 Ноября 2019
Россия

Более миллиона новых мест в общеобразовательных организациях создадут в РФ

Более миллиона новых мест в общеобразовательных организациях создадут в РФ

Национальный проект «Образование» предусматривает более 780 миллиардов рублей, из которых 65 процентов поступают в регионы через межбюджетные трансферты​​​. Более миллиона новых мест создадут в общеобразовательных организациях РФ. Об этом заявила заместитель министра просвещения Марина Ракова на заседании в Совете Федерации.

По ее словам, создадут новые места силами муниципалитетов. За весь период из восьми источников финансирования этого мероприятия Минпросвещения создаст свыше миллиона новых мест в общеобразовательных организациях. Однако при взаимодействии с регионами возникают две большие проблемы.

«Коллеги, к сожалению, не в состоянии работать с количественными методами», — добавила Марина Ракова.

Сейчас Минпросвещения опирается на информацию муниципалитетов, которые не отвечают за качество предоставляемых данных. Вторая проблема — закупочные процедуры. Ведомство порекомендовало субъектам цифровизовать закупки и проводить их в единый день.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #общество #образование #минпросвещения

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