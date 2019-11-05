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18:06   5 Ноября 2019
Россия

Женщина в Тобольске украла кота за 55 тысяч рублей, потому что он ей понравился

Женщина в Тобольске украла кота за 55 тысяч рублей, потому что он ей понравился

Женщина в Тобольске украла кота стоимостью 55 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба тюменского главка МВД во вторник, 5 ноября.

В полицию обратился мужчина, который рассказал, что купил британского короткошерстного кота за 55 тысяч рублей, но поскольку у детей началась аллергия на шерсть, животного пришлось отвезти на работу, где за ним ухаживали и кормили.

На место выехали оперативники. По камерам видеонаблюдения выяснилось, что неизвестная женщина украла кота из сторожевой комнаты на территории организации и скрылась.

Полиция установила личность подозреваемой. Она согласилась приехать в город и добровольно отдала кота правоохранителям. Следователю женщина пояснила, что ей очень понравился питомец, и она решила его похитить.

Женщина признала вину. Кот по кличке Веня возвращен законному владельцу.

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Автор: Арсений Аскольский
#кража #кот

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