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18:15   5 Ноября 2019
Россия

Беглов встретился с послом Турции в РФ в Смольном

Беглов встретился с послом Турции в РФ в Смольном

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Турции в РФ Мехметом Самсаром. Это случилось во вторник, 5 ноября, в Смольном, сообщает издание «Невские новости».

По информации СМИ, Беглов вместе с послом Турции обсудили планы по развитию двустороннего сотрудничества между государствами. Кроме этого, турецкий посол поздравил главу Северной столицы со вступлением в должность и пожелал, чтобы отношения между странами становились только лучше. Самсар также отметил важность того, чтобы турецкие студенты получали образование в России.

В ходе встречи Беглов анонсировал подписание важного документа о сотрудничестве между Турцией и Россией. 

«В марте-апреле 2020 года запланирована культурно-деловая миссия в Стамбул, а в сентябре 2020 будем рады принять мэра города Стамбула. Мы рассматриваем возможность подписания нового документа о сотрудничестве», – сообщил Беглов.

Беглов встретился с послом Турции в РФ в Смольном

Кроме этого, городское правительство Петербурга предложило создать информационный центр по Турции в Северной столице, назначив его руководителем известного ученого турколога Александра Колесникова. В Анкаре и Стамбуле также планируется открыть туристические офисы «Visit Saint — Petersburg».

Также Беглов заявил, что между странами растет товарооборот. Глава города подчеркнул, что есть большой резерв для взаимодействия. 

«Товарооборот между нашими странами должен увеличиться с 26 млрд долларов до 100 млрд долларов», – сообщает о планах глава города.

В конце встречи Беглов поблагодарил Самсара Мехмета за активную работу. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #беглов

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