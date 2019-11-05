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18:08   5 Ноября 2019
Весь мир

Депутат Европарламента назвала напрасной борьбу Украины против «Северного потока-2»

Депутат Европарламента назвала напрасной борьбу Украины против «Северного потока-2»

Депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом назвала напрасной борьбу Украины против строительства «Северного потока-2». По ее словам, борьба является очень странной. 

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук предложил Эстонии бороться со строительством «Северного-потока-2». По словам Гончарука, в странах ЕС необходимо разъяснить якобы негативные последствия возведения газопровода. Глава МИД Эстонии Урмас Рейнасал заявил, что вопрос является важным, но нужно координировать действия Киева и Таллина, чтобы бороться со строительством вместе. 

Депутат Европарламента назвала напрасной борьбу Украины против «Северного потока-2»

По словам депутата Европарламента от Эстонии Яны Тоом, страна исторически против строительства, но бороться против проекта было бы странно и непонятно, ведь власти Дании уже его согласовали, а это значит, что проект совершенно точно согласован и будет реализован. 

«С кем бороться? Непонятно. Призыв Киева имеет политическую подоплеку. В практическом русле, как остановить газопровод, я не вижу», — передает слова депутата Европарламента «360»

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Дания проявила себя ответственным участником диалога по «Северному потоку-2».

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #украина #эстония #европарламент #политика #северный поток-2

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