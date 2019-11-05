Белоруссия и РФ к 1 декабря представят «дорожные карты» по интеграции

Правительства стран к 1 декабря представят президентам проекты отраслевых «дорожных карт» по развитию интеграции. Об этом сообщил белорусский премьер-министр Сергей Румас. По его словам, на 19 ноября запланировали союзный Совмин, после которого все время посвятят «дорожным картам».

«Мы работаем, чтобы к 1 декабря проекты «дорожных карт» представить президентам», — добавил Румас.

Заседание совета министров Союзного государства Белоруссии и РФ посетят министры от двух стран, поэтому все несогласованные позиции по каждой «дорожной карте» разберут в присутствии премьеров. Предполагается, что проекты «дорожных карт» подпишут руководители государственных органов, а программу действий по развитию интеграции — президенты.

В декабре Минск и Москва отметят 20-летие со дня подписания договора о создании Союзного государства. Белорусский лидер Александр Лукашенко предлагал к этому времени принять программу углубления интеграции. Премьеры РФ и Белоруссии 6 сентября парафировали программу интеграции и утвердили перечень из 31 «дорожной карты» в различных сферах.