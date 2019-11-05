Кабмин выделил миллиард рублей на ипотечные льготы многодетным семьям

Правительство РФ выделило один миллиард рублей на предоставление компании «Дом.РФ» субсидий на возмещение затрат при реализацией мер господдержки выплачивающих ипотеку многодетных семей.

Распоряжение об этом появилось на сайте кабинета министров во вторник, 5 ноября.

Семьи, где с 1 января текущего года до 31 декабря 2022 года родился или был усыновлен третий или последующий ребенок, имеют право на получение господдержки для полного или частичного погашения ипотеки в размере до 450 тысяч рублей.

«Дом.РФ» — оператор госпрограммы, который перечисляет деньги банкам для досрочного погашения ипотечного кредита. Всего бюджет предусматривает выделение в 2019 году пяти миллиардов рублей для этих целей.