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17:38   5 Ноября 2019
Россия

МИД РФ осудил нападение террористов на военный пункт в Мали

МИД РФ осудил нападение террористов на военный пункт в Мали

МИД РФ осудил нападение террористов на военный пункт в Мали. Российское ведомство отмечает, что теракт был направлен на дестабилизацию обстановки в стране и подрыв усилий властей, направленных на реализацию Соглашения о мире и примирении, которое было принято четыре года назад.

Министерство иностранных дел России выразило соболезнования родственникам погибших, а также поддержало народ Мали и руководство страны в борьбе с террористами. 

В минувшую пятницу, 1 ноября, террористы напали на укрепленный пункт вооруженных сил Мали около поселка Индемалин. В результате нападения погибли трое военных, ранено 49 человек. В данный момент в регионе восстановлен контроль на территории. В последнее время в регионе участились случаи нападения террористов на малийские регионы, где действуют экстремистские группировки. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #политика #мали #мид рф

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