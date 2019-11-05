МИД РФ осудил нападение террористов на военный пункт в Мали. Российское ведомство отмечает, что теракт был направлен на дестабилизацию обстановки в стране и подрыв усилий властей, направленных на реализацию Соглашения о мире и примирении, которое было принято четыре года назад.

Министерство иностранных дел России выразило соболезнования родственникам погибших, а также поддержало народ Мали и руководство страны в борьбе с террористами.

В минувшую пятницу, 1 ноября, террористы напали на укрепленный пункт вооруженных сил Мали около поселка Индемалин. В результате нападения погибли трое военных, ранено 49 человек. В данный момент в регионе восстановлен контроль на территории. В последнее время в регионе участились случаи нападения террористов на малийские регионы, где действуют экстремистские группировки.