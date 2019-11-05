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17:33   5 Ноября 2019
Россия

ГД поддержала запрет установки кондиционеров на фасады памятников культуры

ГД поддержала запрет установки кондиционеров на фасады памятников культуры

Комитет Государственной думы по культуре порекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении правительственный законопроект, которым предлагается запретить устанавливать кондиционеры на фасады памятников культурного наследия.

Согласно проекту закона, при содержании и использовании объекта культурного наследия предлагают запретить установку внешних блоков кондиционеров, антенн, в том числе спутниковой связи. Закон вступит в силу в течение 180 дней после дня официального обнародования.

Указанный период необходим, чтобы привести в соответствие вводимые требования и проектную документацию, по которой еще не начаты ремонтно-реставрационные работы. Этим займется министерство культуры совместно с региональными органами охраны объектов культурного наследия.

Председатель комитета ГД по культуре Елена Ямпольская отметила, что важно соблюсти интересы людей, которые уже потратили деньги на установку кондиционеров и других технических средств.

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Автор: Анатолий Кубарев
#госдума #памятники #кондиционер #фасады

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