ГД поддержала запрет установки кондиционеров на фасады памятников культуры

Комитет Государственной думы по культуре порекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении правительственный законопроект, которым предлагается запретить устанавливать кондиционеры на фасады памятников культурного наследия.

Согласно проекту закона, при содержании и использовании объекта культурного наследия предлагают запретить установку внешних блоков кондиционеров, антенн, в том числе спутниковой связи. Закон вступит в силу в течение 180 дней после дня официального обнародования.

Указанный период необходим, чтобы привести в соответствие вводимые требования и проектную документацию, по которой еще не начаты ремонтно-реставрационные работы. Этим займется министерство культуры совместно с региональными органами охраны объектов культурного наследия.

Председатель комитета ГД по культуре Елена Ямпольская отметила, что важно соблюсти интересы людей, которые уже потратили деньги на установку кондиционеров и других технических средств.