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 США не сдержали обещание изъять оружие у курдских радикалов в Сирии

США не сдержали обещание изъять оружие у курдских радикалов в Сирии
17:56   5 Ноября 2019
Весь мир

США не сдержали обещание изъять оружие у курдских радикалов в Сирии

США не сдержали обещание изъять оружие у курдских радикалов в Сирии

Дальнейшие действия США в Сирии непредсказуемы и будут нести только деструктивный характер. Такого мнения придерживается эксперт по геополитике Константин Соколов, сообщает во вторник, 5 ноября, журнал «Слово и Дело»

Ранее представители турецкой армии нашли минометные снаряды американского производства во время обыска одного из складов вооружения, который принадлежал курдским боевикам на севере САР. В ходе обыска военные изъяли 60 ящиков по два 120-мм снаряда в каждом. При этом США обещали, что заберут свое оружие и боеприпасы, оставленные курдским радикалам в прежние годы. Из-за того, что США снабжали курдских террористов оружием, Турции пришлось устроить операцию «Источник мира». 

По данным агентства Anadolu, объект находился в ведении запрещенной в Сирии и Турции Рабочей партии Курдистана. В интервью журналу «Слово и Дело» эксперт по геополитике объяснил, что в связи с крахом предыдущего плана США предсказать действия Вашингтона становится сложно. 

«Вопрос новых поставок зависит от того, насколько быстро пойдет процесс урегулирования в Сирии. Я думаю, что США, конечно, будут делать все, чтобы там продолжалась дестабилизация ситуации путем провокаций, диверсий и так далее», — рассказал Соколов.

США

По его словам, если станет ясно, что поддержка курдов со стороны США носит систематический характер, это обострит отношения Турции и США. Кроме этого, Соколов объяснил, с чем связана напряженность отношений между Анкарой и Североатлантическим альянсом.

«Напряженность в отношениях между Турцией и блоком НАТО в целом связана с тем, что этот блок никак не защищает ее интересы, и в своей стратегии предполагает ее расчленение. Так что сопоставлять одиночные находки складов вооружения и подобные вещи очень сложно. Турция сейчас получает со стороны США и НАТО достаточно лукавые заявления», — заключил эксперт.

9 октября Турция объявила о начале антитеррористической операции «Источник мира», которая нацелена на освобождение приграничных территорий от курдских террористических группировок. Анкара также захотела создать зону безопасности для сирийских беженцев, которые находятся на турецкой территории. 

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Автор: Олег Королев
#сша #сирия #политика #общество #весь мир

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