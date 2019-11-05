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17:13   5 Ноября 2019
Россия

ФАС допустила банкротство ряда сахарных заводов

ФАС допустила банкротство ряда сахарных заводов

Упали цены на сахар. Федеральная антимонопольная служба допустила банкротство в среднесрочной перспективе ряда российских сахарных заводов. Об этом говорится в материалах секции экспертного совета к заседанию в Совете Федерации о состоянии рынка сахара.

Согласно материалам, ФАС озаботила ситуация, которая складывается на рынке сахара. Упали цен на данную продукцию на внутреннем рынке в связи с накоплением значительных запасов. В краткосрочной перспективе такое падение цен выгодно для потребителей, но в среднесрочной перспективе может привести к банкротству целого ряда сахарных заводов.

«И, прежде всего, тех, которые не входят в вертикально-интегрированные агрохолдинги», — говорится в материалах.

Многие сахарные заводы — градообразующие предприятия, которые обеспечивают налоговые поступления в региональный бюджет. Будущие банкротства могут привести не только к существенному изменению расстановки сил на сахарном рынке, но и возникновению доминирующих компаний. Всего в РФ действовало 75 сахарных заводов, расположенных в 22 регионах.

ФАС указала, что представители службы постоянно рассматривают вопросы, которые касаются функционирования и развития рынка сахара.  Анализируют состояние конкуренции и ценовой ситуации на рынке. С точки зрения цен, по информации ФАС, для рынка сахара характерны стабильность внутреннего спроса и неэластичность по цене.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #цены #фас #сахар

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