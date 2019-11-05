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 Министр из команды Зеленского признался, что не голосовал за него на выборах президента

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17:18   5 Ноября 2019
Весь мир

Xiaomi показала первые «умные» часы Mi Watch

Xiaomi показала первые «умные» часы Mi Watch

Китайская компания Xiaomi представила первые «умные» часы Mi Watch. Модель поддерживает LTE, GPS и eSIM. О выходе часов компания объявила в китайской соцсети Weibo.

Стоимость Mi Watch составит 1299 юаней — около 11 тысяч рублей. В устройство интегрирован голосовой помощник Xiaomi XiaoAI.

Модель оснащена сенсорным экраном с диагональю в 1,78 дюйма. Мощность аккумулятора составит 570 мАч. Производитель утверждает, что одной зарядки хватит на 36 часов непрерывной работы.

Mi Watch работают на процессе Snapdragon Wear 3100, куда встроен 4G-модем. Также девайс можно применять для бесконтактной оплаты. Часы отслеживают сердечный ритм, замеряют уровень кислорода в крови, отслеживают сон и расход энергии.

Продажи модели в Китае стартуют 11 ноября. Неизвестно, выйдет ли Mi Watch на рынках других стран.

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Автор: Арсений Аскольский
#xiaomi

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