Xiaomi показала первые «умные» часы Mi Watch

Китайская компания Xiaomi представила первые «умные» часы Mi Watch. Модель поддерживает LTE, GPS и eSIM. О выходе часов компания объявила в китайской соцсети Weibo.

Стоимость Mi Watch составит 1299 юаней — около 11 тысяч рублей. В устройство интегрирован голосовой помощник Xiaomi XiaoAI.

Модель оснащена сенсорным экраном с диагональю в 1,78 дюйма. Мощность аккумулятора составит 570 мАч. Производитель утверждает, что одной зарядки хватит на 36 часов непрерывной работы.

Mi Watch работают на процессе Snapdragon Wear 3100, куда встроен 4G-модем. Также девайс можно применять для бесконтактной оплаты. Часы отслеживают сердечный ритм, замеряют уровень кислорода в крови, отслеживают сон и расход энергии.

Продажи модели в Китае стартуют 11 ноября. Неизвестно, выйдет ли Mi Watch на рынках других стран.