Полиция Москвы требует взыскать с Навального и Ко более 10 миллионов рублей за незаконные митинги

Полиция города Москвы через суд требует взыскать с блогера Алексея Навального и его окружения свыше десяти миллионов рублей за организацию незаконных митингов, серия которых прошла в столице этим летом.

Так, за несогласованную акцию 27 июля правоохранители требуют от Навального, Любови Соболь, Ильи Яшина, Ивана Жданова и других почти 4,24 миллиона рублей. А за события 3 августа к Соболь и Георгию Албурову поступило требование выплатить 6,35 миллиона рублей.

Напомним, что несогласованные мероприятия проходили под эгидой провокаторов, было уничтожено озеленение, сломаны части городской инфраструктуры, а бизнес Москвы потерпел многомиллионные убытки. Ранее сообщалось, что требуемая сумма пойдет на возмещение причиненного митингующими ущерба. Судья Хызыр Муссакаев назначил следующее заседание на 8 ноября. За это время соответчики должны ознакомиться с иском и выработать позицию.

Напомним, что Навальный и Ко уже проиграл ряд аналогичных исков от частных компаний, в том числе от ресторана «Армения». Суд постановил выплатить им несколько миллионов рублей.

Организаторами незаконных акций выступили ряд экс-кандидатов в депутаты Мосгордумы из окружения Навального, которых не зарегистрировали на муниципальные выборы из-за большого числа недействительных подписей. В частности, среди сданных документов были обнаружены несуществующие и даже мертвые москвичи. На митингах силовики задержали порядка двух тысяч провокаторов, было заведено несколько уголовных дел о нападениях на представителнй власти, а также о массовых беспорядках.