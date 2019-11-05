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17:01   5 Ноября 2019
Россия

Госдума в первом чтении поддержала законопроекты о возвращении вытрезвителей в РФ

Госдума в первом чтении поддержала законопроекты о возвращении вытрезвителей в РФ

Госдума в первом чтении поддержала законопроекты о возвращении вытрезвителей в России. В ГД внесено два законопроекта на эту тему. 

Согласно первому законопроекту, в РФ предусматривается возможность создания вытрезвителей на основе государственно-частного партнерства. В рамках второго законопроекта полицейские смогут получить право доставлять нетрезвых людей из вытрезвителей в больницы на основании письменного заявления. Кроме того, полицейских могут наделить правом направлять и доставлять людей на медосвидетельствование, если результат анализа необходим для того, чтобы подтвердить или опровергнуть причастность человека к преступлению. 

Авторами законопроектов выступили российские сенаторы и депутаты Госдумы. По их мнению, вернуть вытрезвители необходимо для того, чтобы разгрузить больницы, куда сейчас доставляют нетрезвых людей. Вытрезвители в России были упразднены восемь лет назад.

Ранее Госдума в первом чтении поддержала запрет на продажу смартфонов без российского ПО.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #госдума #общество

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