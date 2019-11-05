Беглов обсудил с правительством миграционную ситуацию в Петербурге

Петербургский губернатор Александр Беглов обсудил актуальные городские проекты с членами правительства. Об этом во вторник, 5 ноября, сообщает издание «Невские новости».

Во вторник Беглов обсудил с правительством законопроект «Об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на территории Санкт-Петербурга на 2020 год».

По словам председателя Комитета по труду и занятости Дмитрия Чернейко, в Петербурге стабильна миграционная служба, при этом большинство приезжих — либо граждане Белоруссии, либо Киргизии. Немалое число мигрантов владеет русским языком, подчеркнул он. Основная часть приезжих также арендует жилье, работает или на стройке, или в сфере ЖКХ и обрабатывающем производстве.

Кроме этого, во время заседания был озвучен призыв повысить коэффициент, который отражает региональные особенности рынка труда на территории города. Данный коэффициент применяется в ходе расчета патентов по НДФЛ для иностранных лиц. Отмечается, что те иностранцы, которые получают официальный патент, смогут получить обратно полную компенсацию.

Известно, что в текущем году город получил около семи миллиардов рублей. Получается, что если со следующего года коэффициент будет повышен, то выручить планируется около восьми миллиардов рублей.

«Плата за патент с 3800 рублей поднимется до 4000 рублей», — пояснил Черненко.

Глава города согласился с инициативой. Он также добавил, что сегодня средняя заработная плата по городу составляет 60 000 тысяч рублей.