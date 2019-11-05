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16:48   5 Ноября 2019
Россия

Путин распорядился подготовить единые словари с нормами литературного языка

Путин распорядился подготовить единые словари с нормами литературного языка

Российский лидер Владимир Путин поручил начать подготовку единого корпуса словарей и справочников, которые содержат нормы современного литературного языка для использования всеми государственными структурами, учебными заведениями и СМИ.

Об этом президент распорядился на заседании Совета при президенте РФ по русскому языку во вторник, 5 ноября.

Путин подчеркнул необходимость сформировать активную, целостную языковую политику, которая обеспечит сохранение и развитие русского языка,  в России, и в мире. В решении такой задачи принципиально важно участие профессионального сообщества.

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Автор: Арсений Аскольский
#путин #русский язык

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