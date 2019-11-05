Путин распорядился подготовить единые словари с нормами литературного языка

Российский лидер Владимир Путин поручил начать подготовку единого корпуса словарей и справочников, которые содержат нормы современного литературного языка для использования всеми государственными структурами, учебными заведениями и СМИ.

Об этом президент распорядился на заседании Совета при президенте РФ по русскому языку во вторник, 5 ноября.

Путин подчеркнул необходимость сформировать активную, целостную языковую политику, которая обеспечит сохранение и развитие русского языка, в России, и в мире. В решении такой задачи принципиально важно участие профессионального сообщества.