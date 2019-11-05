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16:43   5 Ноября 2019
Россия

Ушел из жизни актер Петр Смидович

Ушел из жизни актер Петр Смидович

Российский актер Петр Смидович ушел из жизни на 67 году. Об этом во вторник, 5 ноября, сообщается на сайте театра Et Cetera.

«Очень тяжело понимать, какого большого артиста потерял наш театр, и не только наш театр, но и вся отечественная сцена», — сказано в сообщении на сайте, которое написали коллеги актера. 

Отмечается, что актер умер после продолжительной болезни. Что касается даты и места прощания с артистом, об этом информация пока не сообщается. 

Смидович играл во МХАТе в спектаклях, которые были поставлены по работам Николая Гоголя, Максима Горького и Михаила Булгакова. В 2001 году актер перешел в труппу театра Et Cetera. Там он участвовал в постановках «451 по Фаренгейту», «Борис Годунов» и других.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #смерть #общество #актер

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