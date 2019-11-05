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16:44   5 Ноября 2019
Россия

Путин сожалеет, что некоторые страны ставят в повестку вытеснение русского языка

Путин сожалеет, что некоторые страны ставят в повестку вытеснение русского языка

Российский лидер Владимир Путин рассказал об отношении западных стран к нашему языку, выступая на заседании Совета по русскому языку 5 ноября.

«Сегодня мы сталкиваемся с попытками искусственно — я хочу это подчеркнуть, именно искусственно — грубо, подчас бесцеремонно сократить пространство русского языка в мире, вытеснить его на периферию», — заявил он.

По его словам, с нашим языком воюют не только «пещерные русофобы», но и «разного рода маргиналы» и «агрессивные националисты». Более того, в некоторых странах это становится официальной политикой. Путин уверен, что подобная повестка — это давление и нарушение прав человека, в частности, на родную речь, культуру и историческую память.

«На нас, на нашей стране лежит громадная ответственность за сбережение, развитие и распространение русского языка, русской литературы», — подчеркнул глава государства.

Путин сожалеет, что некоторые страны ставят в повестку вытеснение русского языка

Путин призвал отказаться от вульгарного упрощения пунктуации и орфографии, революционных изменений в совершенствовании норм языка. Напротив, процедура должна закрепить нормы, которые делают язык столь стройным, образным, красивым, ярким и выразительным.

«Одновременно с актуализацией законодательства [в языковой сфере] также прошу начать подготовку единого корпуса словарей, справочников, грамматик, содержащих нормы современного литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации. Они должны стать обязательными для использования всеми государственными структурами, будь то органы власти — исполнительные, судебные, законодательные — школы и средства массовой информации», — добавил он.

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Автор: Анна Манц
#путин #русский язык

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