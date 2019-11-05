Тенденции развития регионов обсудят в Краснодаре 15 ноября на форуме «Лучшее для России»

Форум разделят на две тематических сессии — «Эволюция регионов. Создаем комфорт для людей» и «Бизнес для регионов. Как построить экономику счастья». Третий региональный экономический форум «Лучшее для России» состоится в Краснодаре 15 ноября.

В рамках мероприятия участники обсудят развитие территорий регионов, рассмотрят внедрение бизнес-кейсов, а также затронут вопрос создания открытого диалога между властью и бизнесом. Самая ценная инвестиция в современном мире — люди. Именно они развивают существующее и создают новое, поэтому тема первой сессии форума — «Эволюция регионов. Создаем комфорт для людей».

Регионы — большой неисследованный рынок, в котором мало конкуренции, но множество источников для создания чего-либо нового. Однако бизнес не торопится в маленькие города. Об этом участники форума поговорят на второй сессии под названием «Бизнес для регионов. Как построить экономику счастья».

Спикеры — заместители премьер-министров Татарстана и Карелии, замминистра экономического развития Ростовской области и многие другие. В рамках форума также выступят представители различных компаний. Условия участия и подробная информация — на официальном сайте.

ИА «Политика Сегодня» выступает информационным партером мероприятия.