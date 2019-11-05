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16:19   5 Ноября 2019
Россия

Джиган и Оксана Самойлова ждут четвертого ребенка

Джиган и Оксана Самойлова ждут четвертого ребенка

Российский рэп-исполнитель Джиган и его супруга Оксана Самойлова станут родителями в четвертый раз. Об этом пара написала во вторник, 5 ноября, в своих Instagram-аккаунтах.

Джиган оповестил о пополнении, выложив в Instagram фотографию, на которой вся семья рэпера, в том числе беременная супруга, изображены на отдыхе. Он также поблагодарил Самойлову за будущего ребенка. 

«Спасибо, родная!» — написал рэпер. 

В свою очередь, Самойлова также выложила в социальную сеть фото, которое иронично подписала «сами в шоке», сопроводив надпись соответствующими эмодзи. Пол будущего ребенка родители пока не раскрывают, однако пользователи Instagram шутливо отмечают, что после трех дочерей пара конец-то должна родить сына. 

Одна из самых известных пар российского шоу-бизнеса уже воспитывает троих дочерей — восьмилетнюю Ариелу, пятилетнюю Лею и двухлетнюю Майю. Самойлова регулярно показывает подписчикам, как проходят будни знаменитой семьи, за счет чего аккаунт модели приобрел высокую популярность. Сейчас на жену Джигана подписаны девять миллионов человек, в то время как рэп-исполнитель может похвастаться только тремя миллионами подписчиков. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #общество #самойлова

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