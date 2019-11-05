Росгеология ведет переговоры об исследовании нефтерождений в Южной Африке

Отечественная компания «Росгеология» и национальная нефтяная организация ЮАР «PetroSA» ведут переговоры насчет исследования месторождений нефти и газа на шельфе Южной Африки, сообщили Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что стоимость контракта достигает 359 миллионов долларов. За эту сумму российская сторона сможет исследовать перспективные залежи ресурсов, а также пробурить шесть разведочных и оценочных скважин. Стоимость разведочного бурения может составить порядка 50 миллионов долларов за скважину.

Впервые о сделке объявили в 2017 году на саммите БРИКС, который проходил в Китае. «Росгеология» ожидала, что контракт будет подписан на экономическом форуме Россия — Африка, который успешно завершился в прошлом месяце в Сочи, однако в ЮАР его заморозили.

Как пишет Reuters, «Росгеология» готовит предложения по реализации проекта, а также хочет приобрести 70-процентный пакет акций на ряд блоков. В «PetroSA», в свою очередь, отметили, что хотели бы заключить сделку до конца текущего года.