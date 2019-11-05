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 Эксперт считает, что США продолжат помогать курдским боевикам оружием в Сирии

Эксперт считает, что США продолжат помогать курдским боевикам оружием в Сирии

16:32   5 Ноября 2019
Весь мир

Эксперт считает, что США продолжат помогать курдским боевикам оружием в Сирии

Эксперт считает, что США продолжат помогать курдским боевикам оружием в Сирии

Соединенные Штаты продолжают делать ставку на курдские бандформирования, ранее они интенсивно снабжали боевиков оружием и боеприпасами. Такое мнение в беседе с «НьюИнформ» выразил военный эксперт, главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Найденный Турцией склад курдов с минометными снарядами США не первый и не последний, отметил он.

Ранее стало известно, что турецкие военные нашли в Сирии склад, который использовался курдскими радикальными силами. В помещении лежали американские минометные снаряды. По данным агентства Anadolu, снаряды хранились на складах «Рабочей партии Курдистана», несмотря на обещания США забрать у курдов оружие и боеприпасы. Всего военные Турции изъяли 60 ящиков боеприпасов.

Коротченко считает, что США, невзирая на заявления о намерении покинуть Сирию и прекратить поставки вооружения, на самом деле, продолжают поддерживать курдские бандформирования. Отношения американцев  с «умеренной оппозицией» стали основой для формирования зоны бесконтрольного террора, что угрожает не только самой САР,  но и соседним странам, в частности, Турции. По этой причине Анкара развернула операцию «Источник мира», чтобы обеспечить в районе сирийско-турецкой границы безопасность.

Эксперт считает, что США продолжат помогать курдским боевикам оружием в Сирии

Собеседник агентства считает, что у Белого дома не было возможности предотвратить операцию против курдских террористов.

«В любом случае, США поддерживали и будут поддерживать курдов. Другое дело, что они не могли заблокировать операцию, которую проводила Турция, и вывели свои войска и подразделения оттуда, чтобы избежать потерь. С точки зрения политической и военной американцы делали и продолжают делать ставку на курдов», — заявил эксперт.

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Автор: Арсений Аскольский
#сша #сирия

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