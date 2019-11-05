Эксперт считает, что США продолжат помогать курдским боевикам оружием в Сирии

Соединенные Штаты продолжают делать ставку на курдские бандформирования, ранее они интенсивно снабжали боевиков оружием и боеприпасами. Такое мнение в беседе с «НьюИнформ» выразил военный эксперт, главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Найденный Турцией склад курдов с минометными снарядами США не первый и не последний, отметил он.

Ранее стало известно, что турецкие военные нашли в Сирии склад, который использовался курдскими радикальными силами. В помещении лежали американские минометные снаряды. По данным агентства Anadolu, снаряды хранились на складах «Рабочей партии Курдистана», несмотря на обещания США забрать у курдов оружие и боеприпасы. Всего военные Турции изъяли 60 ящиков боеприпасов.

Коротченко считает, что США, невзирая на заявления о намерении покинуть Сирию и прекратить поставки вооружения, на самом деле, продолжают поддерживать курдские бандформирования. Отношения американцев с «умеренной оппозицией» стали основой для формирования зоны бесконтрольного террора, что угрожает не только самой САР, но и соседним странам, в частности, Турции. По этой причине Анкара развернула операцию «Источник мира», чтобы обеспечить в районе сирийско-турецкой границы безопасность.

Собеседник агентства считает, что у Белого дома не было возможности предотвратить операцию против курдских террористов.