ООН деградирует, позволяя США воровать нефть сирийского народа — военный эксперт

Американские военные приступили к созданию двух новых военных баз в богатой нефтью сирийской провинции Дейр-эз-Зор, сообщает турецкое агентство Anadolu со ссылкой на источники. В Заевфратье подкрепить претензии на «черное золото» Дамаска прибыли от 250 до 300 солдат, бронетехника и тяжелое вооружение.

Президент Дональд Трамп ранее объяснил интерес к сирийским ресурсам опасностью возрождения террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ). Якобы Вашингтон не может позволить террористам снова завладеть источником обогащения.

Впрочем, за океаном нашлись скептики. Убрать руки от собственности сирийского народа Трампа призвали в Конгрессе. Претендент на номинацию в президенты от демократов Тулси Габбард раскритиковала его политику расхищения недр суверенной страны, напомнив, что доступ к нефти — залог выживания Сирии.

Военный эксперт Борис Рожин в беседе с «ПС» полагает, что поведение американцев дискредитирует ООН, которая безмолвствует, пока мощная и технологически развитая держава фактически оккупирует истощенную войной Сирию.

«В силу фактической импотенции международного сообщества США могут позволить себе действовать так, как они считают нужным, игнорируя нормы международного права или какие-то договорные обязательства. Это показывает, насколько деградировала система международных отношений, что одна страна может оккупировать территорию другой страны без какого-либо разумного обоснования или заявляя, что она просто хочет присвоить нефть. Это своеобразный маркер для текущего состояния ООН и международного права», — говорит Рожин.

Из-за оккупационных действий США забили тревогу в российском Фонде защиты национальных ценностей. Его руководитель Александр Малькевич ранее обратился к генсеку ООН Антониу Гутеррешу с требованием осудить Вашингтон. Глава ФЗНЦ напомнил, что США объясняют свое присутствие в Сирии Резолюцией 2249 (от 2015 года), где указано, что страны должны действовать на подконтрольных ИГ территориях Сирии и Ирака в рамках международного права. Но при этом в Резолюции ничего не сказано о военном вмешательстве.

За вмешательством, по мнению Рожина, читается своеобразный компромисс между желанием Трампа уйти из Сирии и нежеланием американского истеблишмента сдавать эти позиции.

«Поэтому после частичного сворачивания операции в северо-восточной Сирии они [американские военные] временно остаются на этих территориях и будут пытаться оказывать давление на Россию, Иран и Сирию», — полагает эксперт.

Пролить свет на «борьбу США с терроризмом» в Сирии ранее удалось Минобороны РФ. Военное ведомство обнародовало спутниковые снимки районов Заевфратья, на которых скопления бензовозов при поддержке курдских бандформирований вывозят «черное золото» за пределы САР. Вереницы цистерн охраняют военные США и американские ЧВК. По словам официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, доходы от контрабанды оседают на счетах ЧВК и американских спецслужб.