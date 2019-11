ООН деградирует, позволяя США воровать нефть сирийского народа — военный эксперт

Американские военные приступили к созданию двух новых военных баз в богатой нефтью сирийской провинции Дейр-эз-Зор, сообщает турецкое агентство Anadolu со ссылкой на источники. В Заевфратье подкрепить претензии на «черное золото» Дамаска прибыли от 250 до 300 солдат, бронетехника и тяжелое вооружение.

US building new military bases in #Syria's oil-rich area https://t.co/ItEDfo40en pic.twitter.com/Jgt9aV2txW