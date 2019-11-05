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16:00   5 Ноября 2019
Весь мир

Власти Ирака закрыли доступ в интернет жителям Багдада

Власти Ирака закрыли доступ в интернет жителям Багдада

Власти Ирака закрыли доступ в интернет жителям Багдада и южным регионам страны. Как сообщает киберзащитная организация NetBlocks, во вторник, 5 ноября, объем трафика снизился до 19 процентов по сравнению с обычным уровнем.

Первое ограничение интернета в Багдаде произошло 1 октября 2019 года, когда протестующие вышли на улицы столицы и нескольких городов на юге страны. Жители недовольны политикой нынешнего правительства и требуют активно бороться с коррупцией и безработицей в стране. Власти Ирака пообещали провести перестановки и реформы в Ираке, но протестующие остаются недовольны. Вторая волна протестов началась 25 октября. 

Полиции приходится применять против протестующих водометы и слезоточивый газ. В результате ожесточенных столкновений на демонстрациях погибли более 150 мирных граждан и восемь сотрудников служб безопасности. Накануне полиция была вынуждена открыть огонь по демонстрантам, в результате было убито пять человек.

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Автор: Ольга Воскресенская
#ирак #политика #весь мир #протесты

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