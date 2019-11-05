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 Жителя Самарской области задержали за финансирование террористической группировки

Жителя Самарской области задержали за финансирование террористической группировки
Министр из команды Зеленского признался, что не голосовал за него на выборах президента

Министр из команды Зеленского признался, что не голосовал за него на выборах президента

 Уличному музыканту во Львове разбили гитару за песню на русском языке

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 Эксперт считает, что США продолжат помогать курдским боевикам оружием в Сирии

Эксперт считает, что США продолжат помогать курдским боевикам оружием в Сирии

15:58   5 Ноября 2019
Россия

Спасатели предупредили об усилении ветра в Москве

Спасатели предупредили об усилении ветра в Москве

Сотрудники МЧС предупредили об усилении ветра в Москве. В ближайшее время порывы ветра могут усилиться до 17 метров в секунду. Такая погода сохранится до 3.00 среды. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

Южный и юго-западный ветер усилится из-за прохождения атмосферного фронта. Возможны дожди.

Жителям и гостям столицы рекомендуют обходить рекламные щиты и непрочные конструкции, а также не прятаться от дождя под деревьями. Кроме того, парковать машины следует подальше от деревьев и плохо укрепленных конструкций.

Ранее синоптики рассказали, что аномальное тепло в Москве может стать рекордным. Во вторник в столице обещали рекордные 13 градусов, однако потом постепенно станет холодать — до девяти градусов тепла.

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Автор: Виктория Разумовская
#москва #мчс #погода #ветер

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