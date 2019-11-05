Спасатели предупредили об усилении ветра в Москве

Сотрудники МЧС предупредили об усилении ветра в Москве. В ближайшее время порывы ветра могут усилиться до 17 метров в секунду. Такая погода сохранится до 3.00 среды. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

Южный и юго-западный ветер усилится из-за прохождения атмосферного фронта. Возможны дожди.

Жителям и гостям столицы рекомендуют обходить рекламные щиты и непрочные конструкции, а также не прятаться от дождя под деревьями. Кроме того, парковать машины следует подальше от деревьев и плохо укрепленных конструкций.

Ранее синоптики рассказали, что аномальное тепло в Москве может стать рекордным. Во вторник в столице обещали рекордные 13 градусов, однако потом постепенно станет холодать — до девяти градусов тепла.