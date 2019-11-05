Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
ФАС допустила банкротство ряда сахарных заводов

ФАС допустила банкротство ряда сахарных заводов

 Жителя Самарской области задержали за финансирование террористической группировки

Жителя Самарской области задержали за финансирование террористической группировки
Министр из команды Зеленского признался, что не голосовал за него на выборах президента

Министр из команды Зеленского признался, что не голосовал за него на выборах президента

 Уличному музыканту во Львове разбили гитару за песню на русском языке

Уличному музыканту во Львове разбили гитару за песню на русском языке
Xiaomi показала первые «умные» часы Mi Watch

Xiaomi показала первые «умные» часы Mi Watch

 Эксперт считает, что США продолжат помогать курдским боевикам оружием в Сирии

Эксперт считает, что США продолжат помогать курдским боевикам оружием в Сирии

ФАС допустила банкротство ряда сахарных заводов

ФАС допустила банкротство ряда сахарных заводов

 Жителя Самарской области задержали за финансирование террористической группировки

Жителя Самарской области задержали за финансирование террористической группировки
Министр из команды Зеленского признался, что не голосовал за него на выборах президента

Министр из команды Зеленского признался, что не голосовал за него на выборах президента

 Уличному музыканту во Львове разбили гитару за песню на русском языке

Уличному музыканту во Львове разбили гитару за песню на русском языке
Xiaomi показала первые «умные» часы Mi Watch

Xiaomi показала первые «умные» часы Mi Watch

 Эксперт считает, что США продолжат помогать курдским боевикам оружием в Сирии

Эксперт считает, что США продолжат помогать курдским боевикам оружием в Сирии

16:00   5 Ноября 2019
Россия

Конкурсную комиссию по выбору мэра сформировали в Барнауле

Конкурсную комиссию по выбору мэра сформировали в Барнауле

Конкурсная комиссия по выбору кандидатов на пост нового главы Барнаула в Алтайском крае приступила к работе. Об этом сообщил РИА Новости представитель пресс-службы мэрии Барнаула. По его словам, с 5 по 19 декабря примут документы от потенциальных кандидатов​​​.

«Губернатор Виктор Томенко внес в комиссию по отбору кандидатов на пост мэра от властей региона пять человек, комиссия полностью сформирована», — сказали в мэрии.

В список представителей в комиссию от властей региона включили министров транспорта, промышленности и энергетики, заместителя главы строительства и ЖКХ, председателя комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству краевого ЗакСа, руководителя департамента администрации губернатора Алтайского края.

Сергей Дугин возглавлял администрацию Барнаула с 2015 по 2019 года. В августе Дугин подал в отставку. Врио мэра города назначили первого заместителя главы администрации Барнаула Вячеслава Франка. Нового мэра выберут депутаты посредством конкурсного голосования 6 февраля 2020 года.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#мэр #общество #комиссия #барнаул

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...