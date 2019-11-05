Конкурсную комиссию по выбору мэра сформировали в Барнауле

Конкурсная комиссия по выбору кандидатов на пост нового главы Барнаула в Алтайском крае приступила к работе. Об этом сообщил РИА Новости представитель пресс-службы мэрии Барнаула. По его словам, с 5 по 19 декабря примут документы от потенциальных кандидатов​​​.

«Губернатор Виктор Томенко внес в комиссию по отбору кандидатов на пост мэра от властей региона пять человек, комиссия полностью сформирована», — сказали в мэрии.

В список представителей в комиссию от властей региона включили министров транспорта, промышленности и энергетики, заместителя главы строительства и ЖКХ, председателя комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству краевого ЗакСа, руководителя департамента администрации губернатора Алтайского края.

Сергей Дугин возглавлял администрацию Барнаула с 2015 по 2019 года. В августе Дугин подал в отставку. Врио мэра города назначили первого заместителя главы администрации Барнаула Вячеслава Франка. Нового мэра выберут депутаты посредством конкурсного голосования 6 февраля 2020 года.