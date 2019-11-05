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15:58   5 Ноября 2019
Весь мир

Дайверы подняли со дна Балтийского моря столетний редкий алкоголь из Франции

Дайверы подняли со дна Балтийского моря столетний редкий алкоголь из Франции

Дайверы из шведской команды Ocean X и исландской iXplorer подняли со дна Балтийского моря 900 бутылок коньяка и ликера, которые находились там больше века. О событии сообщило издание The Local 5 ноября.

Отмечается, что алкоголь очень редкий. В 1917 году его везли в Петроград, ныне Санкт-Петербург, на шведском пароходе S/S Kyros. Из-за погодных условий судно остановилось севернее Аландских островов, где его обнаружила немецкая подлодка. Спиртные напитки были контрабандой, поэтому капитан парохода решил потопить корабль. Они с экипажем перебрались на другие судна и благополучно вернулись домой.

Обломки S/S Kyros обнаружили в 1999 году, однако погружение было опасным. Несколько лет велась подготовка, которая позволила без потерь извлечь редкие коньяк и ликер.

«Важность события невозможно переоценить: ведь мы не просто нашли редкий коньяк и ликер — это часть истории Российской империи», — заявили в Ocean X.

Команда предполагает, что бутылку коньяка могут оценить в 50–100 тысяч долларов, а ликера — в пределах 20 тысяч. Ряд напитков отправили в Россию и Швецию для анализа, остальные же остались нетронутыми, их хранят в сухом темном месте.

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Автор: Анна Манц
#балтийское море #алкоголь #находка #дайверы #коньяк

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