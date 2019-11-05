Дайверы подняли со дна Балтийского моря столетний редкий алкоголь из Франции
Дайверы из шведской команды Ocean X и исландской iXplorer подняли со дна Балтийского моря 900 бутылок коньяка и ликера, которые находились там больше века. О событии сообщило издание The Local 5 ноября.
Отмечается, что алкоголь очень редкий. В 1917 году его везли в Петроград, ныне Санкт-Петербург, на шведском пароходе S/S Kyros. Из-за погодных условий судно остановилось севернее Аландских островов, где его обнаружила немецкая подлодка. Спиртные напитки были контрабандой, поэтому капитан парохода решил потопить корабль. Они с экипажем перебрались на другие судна и благополучно вернулись домой.
Обломки S/S Kyros обнаружили в 1999 году, однако погружение было опасным. Несколько лет велась подготовка, которая позволила без потерь извлечь редкие коньяк и ликер.
«Важность события невозможно переоценить: ведь мы не просто нашли редкий коньяк и ликер — это часть истории Российской империи», — заявили в Ocean X.
Команда предполагает, что бутылку коньяка могут оценить в 50–100 тысяч долларов, а ликера — в пределах 20 тысяч. Ряд напитков отправили в Россию и Швецию для анализа, остальные же остались нетронутыми, их хранят в сухом темном месте.
Stor spritskatt bärgad i Ålands hav - https://t.co/pQny0IAeWY https://t.co/OwM64LVD8d #balticsea #cognac #östersjön #oceanx #oceanxteam #sverige #nyheter #dykning #DN #åland #sprit #Benedictine #Bacardi #liqueur— Ocean x Team (@OceanXteam) November 4, 2019