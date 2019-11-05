Дайверы подняли со дна Балтийского моря столетний редкий алкоголь из Франции

Дайверы из шведской команды Ocean X и исландской iXplorer подняли со дна Балтийского моря 900 бутылок коньяка и ликера, которые находились там больше века. О событии сообщило издание The Local 5 ноября.

Отмечается, что алкоголь очень редкий. В 1917 году его везли в Петроград, ныне Санкт-Петербург, на шведском пароходе S/S Kyros. Из-за погодных условий судно остановилось севернее Аландских островов, где его обнаружила немецкая подлодка. Спиртные напитки были контрабандой, поэтому капитан парохода решил потопить корабль. Они с экипажем перебрались на другие судна и благополучно вернулись домой.

Обломки S/S Kyros обнаружили в 1999 году, однако погружение было опасным. Несколько лет велась подготовка, которая позволила без потерь извлечь редкие коньяк и ликер.

«Важность события невозможно переоценить: ведь мы не просто нашли редкий коньяк и ликер — это часть истории Российской империи», — заявили в Ocean X.

Команда предполагает, что бутылку коньяка могут оценить в 50–100 тысяч долларов, а ликера — в пределах 20 тысяч. Ряд напитков отправили в Россию и Швецию для анализа, остальные же остались нетронутыми, их хранят в сухом темном месте.